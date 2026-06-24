Охота на ос: как избавиться от гнезда непрошенных соседей и сделать так, чтобы они навсегда его покинули
Энтомолог Ефременко: против ос поможет только дихлофос или кипяток
Осы на даче могут превратить летний отдых в кошмар: одно неосторожное движение, и болезненный укус гарантирован. Где они прячут свои гнезда, как обнаружить опасное соседство и что делать, если убежище насекомых найдено — травить, сжигать или вызывать специалистов? Ответы на эти и другие вопросы — в материале 360.ru.
Где чаще всего селятся осы
Обычно осы образовывают свои гнезда в дуплах или сухих сколах деревьев, где им тепло, рассказал 360.ru ученый, зоолог и энтомолог Владимир Ефременко.
«На дачах и в частных домах они селятся на крышах, как правило. Залетают туда, устраивают свои соты и вывозят молодняк», — отметил эксперт.
Как понять, что рядом есть осиное гнездо
Понять, что у дачника появились новые, больно жалящие соседи, нетрудно.
«Это можно обнаружить немедленно. Как только человек приближается к гнезду, они сразу же начинают его атаковать. А еще это можно понять, просто понаблюдав за ними буквально пять минут — в каком направлении они летят, там и гнездо», — отметил Ефременко.
Также можно привлечь ос кусочком мяса, ведь эти насекомые — хищники, напомнил энтомолог. Они будут понемногу его таскать в свое гнездо, чем выдадут свое прибежище.
Что делать с гнездом ос
Когда источник ос найден, его следует ликвидировать, чтобы опасные соседи принудительно «съехали». Перед этим следует надеть резиновые перчатки и антимоскитную маску, чтобы насекомые не ужалили.
«Далее нужно подойти к нему, вооружившись баллончиком дихлофоса, и залить гнездо полностью — в этом месте они больше не поселятся», — объяснил ученый.
Если дихлофоса нет, можно залить гнездо кипятком.
Ефременко отметил, что существует множество народных средств, которые якобы помогают бороться с осами, например, борная кислота или самодельные ловушки. Однако они не такие эффективные, как аэрозоль в противным запахом, поэтому лучше сразу травить насекомых дихлофосом, чтобы они покинули свое гнездо раз и навсегда.
«Аэрозоль создает устойчивый запах. И они генетически помнят, где селиться опасно, поэтому они больше туда не прилетят», — объяснил эксперт.
Народные средства против ос
Методы из народа действительно практически бесполезны в случае, если на участке поселилась большая колония жалящих насекомых. Однако если она только начинает строить гнездо и не вывела молодняк, то они могут быть эффективными.
Вот самые известные:
- Борная кислота — ее смешивают с вареньем или мясным фаршем и раскладывают в местах скопления ос. Это отрава, которая действует медленно: насекомое съедает приманку, возвращается в гнездо и постепенно погибает, заражая сородичей;
- Самодельные ловушки из обрезанной пластиковой бутылки — в верхнюю часть наливают сладкую воду, сироп или пиво, а нижнюю часть используют как резервуар. Осы залетают внутрь, но не могут выбраться;
- Резкие запахи, например, мяты, полыни, чеснока, гвоздики и уксуса, осы ненавидят. Эти растения можно высадить рядом с домом или разложить пучки сухой травы на балконе.
Что делать, если гнездо находится высоко или в труднодоступном месте
Иногда осы селятся под самой крышей, в водосточных трубах или на высоте нескольких метров. В таком случае самостоятельно добираться до гнезда опасно.
Чтобы избежать риска, лучше вызвать специалистов из службы дезинсекции. У них есть оборудование и защитные костюмы, чтобы безопасно уничтожить место обитания насекомых.
Что делать, если укусила оса
Если в результате борьбы человека, несмотря на маскировку, все же укусила оса, следует протереть это место спиртовой салфеткой и вытащить жало.
«Скорее всего, место опухнет и покраснеет. Минут пять поболит маленько. Ну и все», — отметил Ефременко.
А вот если человек аллергик, то ему следует немедленно выпить антигистаминный препарат и срочно ехать в больницу или вызывать скорую.
Как сделать так, чтобы осы не залетели в дом
Чтобы жалящие насекомые не поселились в доме, следует выполнить следующее:
- Установить москитные сетки на окна и двери;
- Закрывать вентиляционные отверстия мелкой сеткой;
- Проверить щели в стенах и заделать их монтажной пеной или герметиком;
- Не хранить на балконе и на открытых поверхностях сладкие продукты (варенье, фрукты, компоты) и открытые мясные блюда.
Гнездо на балконе — как бороться с осами в квартире?
Если же осы стали гостями в многоквартирном доме, а свое гнездо они обустроили прямо на балконе, способ борьбы с ними тот же — распыление дихлофоса. Перед этим нужно замаскироваться, чтобы насекомые не ужалили.
Также будет не лишним предупредить о вытравлении ос соседей, чтобы они предварительно закрыли окна и не выходили наружу, пока жалящие насекомые не улетят.