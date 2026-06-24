Сегодня 20:51 Охота на ос: как избавиться от гнезда непрошенных соседей и сделать так, чтобы они навсегда его покинули Энтомолог Ефременко: против ос поможет только дихлофос или кипяток 0 0 0 Фото: Silas Stein/dpa / www.globallookpress.com Интересное

Ученые

Насекомые

Хищники

Осы на даче могут превратить летний отдых в кошмар: одно неосторожное движение, и болезненный укус гарантирован. Где они прячут свои гнезда, как обнаружить опасное соседство и что делать, если убежище насекомых найдено — травить, сжигать или вызывать специалистов? Ответы на эти и другие вопросы — в материале 360.ru.

Где чаще всего селятся осы Обычно осы образовывают свои гнезда в дуплах или сухих сколах деревьев, где им тепло, рассказал 360.ru ученый, зоолог и энтомолог Владимир Ефременко. «На дачах и в частных домах они селятся на крышах, как правило. Залетают туда, устраивают свои соты и вывозят молодняк», — отметил эксперт. Как понять, что рядом есть осиное гнездо Понять, что у дачника появились новые, больно жалящие соседи, нетрудно. «Это можно обнаружить немедленно. Как только человек приближается к гнезду, они сразу же начинают его атаковать. А еще это можно понять, просто понаблюдав за ними буквально пять минут — в каком направлении они летят, там и гнездо», — отметил Ефременко. Также можно привлечь ос кусочком мяса, ведь эти насекомые — хищники, напомнил энтомолог. Они будут понемногу его таскать в свое гнездо, чем выдадут свое прибежище.

Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look / www.globallookpress.com

Что делать с гнездом ос Когда источник ос найден, его следует ликвидировать, чтобы опасные соседи принудительно «съехали». Перед этим следует надеть резиновые перчатки и антимоскитную маску, чтобы насекомые не ужалили. «Далее нужно подойти к нему, вооружившись баллончиком дихлофоса, и залить гнездо полностью — в этом месте они больше не поселятся», — объяснил ученый. Если дихлофоса нет, можно залить гнездо кипятком. Ефременко отметил, что существует множество народных средств, которые якобы помогают бороться с осами, например, борная кислота или самодельные ловушки. Однако они не такие эффективные, как аэрозоль в противным запахом, поэтому лучше сразу травить насекомых дихлофосом, чтобы они покинули свое гнездо раз и навсегда. «Аэрозоль создает устойчивый запах. И они генетически помнят, где селиться опасно, поэтому они больше туда не прилетят», — объяснил эксперт.

Фото: Wolfram Steinberg/dpa / www.globallookpress.com

Народные средства против ос Методы из народа действительно практически бесполезны в случае, если на участке поселилась большая колония жалящих насекомых. Однако если она только начинает строить гнездо и не вывела молодняк, то они могут быть эффективными. Вот самые известные: Борная кислота — ее смешивают с вареньем или мясным фаршем и раскладывают в местах скопления ос. Это отрава, которая действует медленно: насекомое съедает приманку, возвращается в гнездо и постепенно погибает, заражая сородичей;

Самодельные ловушки из обрезанной пластиковой бутылки — в верхнюю часть наливают сладкую воду, сироп или пиво, а нижнюю часть используют как резервуар. Осы залетают внутрь, но не могут выбраться;

Резкие запахи, например, мяты, полыни, чеснока, гвоздики и уксуса, осы ненавидят. Эти растения можно высадить рядом с домом или разложить пучки сухой травы на балконе.

Фото: Wolfram Steinberg/dpa / www.globallookpress.com

Что делать, если гнездо находится высоко или в труднодоступном месте Иногда осы селятся под самой крышей, в водосточных трубах или на высоте нескольких метров. В таком случае самостоятельно добираться до гнезда опасно. Чтобы избежать риска, лучше вызвать специалистов из службы дезинсекции. У них есть оборудование и защитные костюмы, чтобы безопасно уничтожить место обитания насекомых. Что делать, если укусила оса Если в результате борьбы человека, несмотря на маскировку, все же укусила оса, следует протереть это место спиртовой салфеткой и вытащить жало. «Скорее всего, место опухнет и покраснеет. Минут пять поболит маленько. Ну и все», — отметил Ефременко. А вот если человек аллергик, то ему следует немедленно выпить антигистаминный препарат и срочно ехать в больницу или вызывать скорую.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Berit Kessler / www.globallookpress.com

Как сделать так, чтобы осы не залетели в дом Чтобы жалящие насекомые не поселились в доме, следует выполнить следующее: Установить москитные сетки на окна и двери;

Закрывать вентиляционные отверстия мелкой сеткой;

Проверить щели в стенах и заделать их монтажной пеной или герметиком;

Не хранить на балконе и на открытых поверхностях сладкие продукты (варенье, фрукты, компоты) и открытые мясные блюда. Гнездо на балконе — как бороться с осами в квартире? Если же осы стали гостями в многоквартирном доме, а свое гнездо они обустроили прямо на балконе, способ борьбы с ними тот же — распыление дихлофоса. Перед этим нужно замаскироваться, чтобы насекомые не ужалили. Также будет не лишним предупредить о вытравлении ос соседей, чтобы они предварительно закрыли окна и не выходили наружу, пока жалящие насекомые не улетят.