Охота на ос: как избавиться от гнезда непрошенных соседей и сделать так, чтобы они навсегда его покинули

Энтомолог Ефременко: против ос поможет только дихлофос или кипяток

Silas Stein/dpa
Фото: Silas Stein/dpa/www.globallookpress.com

Осы на даче могут превратить летний отдых в кошмар: одно неосторожное движение, и болезненный укус гарантирован. Где они прячут свои гнезда, как обнаружить опасное соседство и что делать, если убежище насекомых найдено — травить, сжигать или вызывать специалистов? Ответы на эти и другие вопросы — в материале 360.ru.

Где чаще всего селятся осы

Обычно осы образовывают свои гнезда в дуплах или сухих сколах деревьев, где им тепло, рассказал 360.ru ученый, зоолог и энтомолог Владимир Ефременко.

«На дачах и в частных домах они селятся на крышах, как правило. Залетают туда, устраивают свои соты и вывозят молодняк», — отметил эксперт.

Как понять, что рядом есть осиное гнездо

Понять, что у дачника появились новые, больно жалящие соседи, нетрудно.

«Это можно обнаружить немедленно. Как только человек приближается к гнезду, они сразу же начинают его атаковать. А еще это можно понять, просто понаблюдав за ними буквально пять минут — в каком направлении они летят, там и гнездо», — отметил Ефременко.

Также можно привлечь ос кусочком мяса, ведь эти насекомые — хищники, напомнил энтомолог. Они будут понемногу его таскать в свое гнездо, чем выдадут свое прибежище.

Konstantin Mikhailov/Russian Look
Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look/www.globallookpress.com

Что делать с гнездом ос

Когда источник ос найден, его следует ликвидировать, чтобы опасные соседи принудительно «съехали». Перед этим следует надеть резиновые перчатки и антимоскитную маску, чтобы насекомые не ужалили.

«Далее нужно подойти к нему, вооружившись баллончиком дихлофоса, и залить гнездо полностью — в этом месте они больше не поселятся», — объяснил ученый.

Если дихлофоса нет, можно залить гнездо кипятком.

Ефременко отметил, что существует множество народных средств, которые якобы помогают бороться с осами, например, борная кислота или самодельные ловушки. Однако они не такие эффективные, как аэрозоль в противным запахом, поэтому лучше сразу травить насекомых дихлофосом, чтобы они покинули свое гнездо раз и навсегда.

«Аэрозоль создает устойчивый запах. И они генетически помнят, где селиться опасно, поэтому они больше туда не прилетят», — объяснил эксперт.

Wolfram Steinberg/dpa
Фото: Wolfram Steinberg/dpa/www.globallookpress.com

Народные средства против ос

Методы из народа действительно практически бесполезны в случае, если на участке поселилась большая колония жалящих насекомых. Однако если она только начинает строить гнездо и не вывела молодняк, то они могут быть эффективными.

Вот самые известные:

Wolfram Steinberg/dpa
Фото: Wolfram Steinberg/dpa/www.globallookpress.com

Что делать, если гнездо находится высоко или в труднодоступном месте

Иногда осы селятся под самой крышей, в водосточных трубах или на высоте нескольких метров. В таком случае самостоятельно добираться до гнезда опасно.

Чтобы избежать риска, лучше вызвать специалистов из службы дезинсекции. У них есть оборудование и защитные костюмы, чтобы безопасно уничтожить место обитания насекомых.

Что делать, если укусила оса

Если в результате борьбы человека, несмотря на маскировку, все же укусила оса, следует протереть это место спиртовой салфеткой и вытащить жало.

«Скорее всего, место опухнет и покраснеет. Минут пять поболит маленько. Ну и все», — отметил Ефременко.

А вот если человек аллергик, то ему следует немедленно выпить антигистаминный препарат и срочно ехать в больницу или вызывать скорую.

IMAGO/Zoonar.com/Berit Kessler
Фото: IMAGO/Zoonar.com/Berit Kessler/www.globallookpress.com

Как сделать так, чтобы осы не залетели в дом

Чтобы жалящие насекомые не поселились в доме, следует выполнить следующее:

Гнездо на балконе — как бороться с осами в квартире?

Если же осы стали гостями в многоквартирном доме, а свое гнездо они обустроили прямо на балконе, способ борьбы с ними тот же — распыление дихлофоса. Перед этим нужно замаскироваться, чтобы насекомые не ужалили.

Также будет не лишним предупредить о вытравлении ос соседей, чтобы они предварительно закрыли окна и не выходили наружу, пока жалящие насекомые не улетят.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте