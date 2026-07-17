Енот-мутант Джимоти стал звездой Сиэтла

Енот с необычной внешностью стал знаменитостью в Сиэтле. О зверьке, точный диагноз которому еще не поставили, сообщил New York Post .

Жители города встретили животное с аномалией позвоночника, похожее на шарик. Они сняли его на видео и разместили кадры в социальных сетях.

«В честь нашей 13-й годовщины нас почтил своим присутствием енот Джимоти с синдромом короткого позвоночника. Слава Джимоти», — написал один из горожан.

Публикации с Джимоти собрали миллионы просмотров в социальных сетях. Пользователи призвали защитить зверька любой ценой.

В США необычные случаи с енотами — не редкость. Несколько лет назад целое нашествие животных пережил метрополитен Бруклина. Полосатые даже днем бегали по рельсам, не реагируя на приближающиеся поезда.