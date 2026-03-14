Экстрасенс раскрыл, о чем говорит аномальное количество пятниц 13-го в 2026 году

В 2026 году в календаре трижды выпала пятница 13-го — в феврале, марте и ноябре. Это больше чем просто совпадение, заявила Life.ru экстрасенс и целитель Яна Дружинина.

По ее словам, речь идет об особой энергетической комбинации, способной повлиять на события года. В наложении этих дат она видит не хаос, а четкий божественный порядок.

Дружинина призналась, что число 13 всегда было любимым в ее работе, так как оно разбивает старое, освобождая место для нового. Кроме того, пятница считает днем Венеры — днем чувственности и мягкой силы. Вместе они дают интересный эффект.

«Год пройдет под знаком неминуемых, но при этом безболезненных перемен», — сказала она.

Дружинина предупредила, что в эти даты люди могут сильнее ощущать эмоциональное напряжение, обострится интуиция, раздражительность или усталость. В эти дни не стоит планировать важные решения или пытаться контролировать события. Пусть все они естественно развиваются.

Она добавила, что 2026-й станет годом судьбоносных встреч с прошлым, когда будут массово возвращаться «кармические должники».

Ранее священник Владислав Береговой рассказал, что христианам не следует бояться пятницы 13-го, так как в церковном предании и Священном писании нет связи этой даты с чем-то нечистым.