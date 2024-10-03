Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Кобылкина посоветовала укрепить погреб, чтобы защитить урожай от мышей

Эксперт компании «ВсеИнструменты.ру» Ника Кобылкина поделилась советами по хранению продуктов в погребе. Об этом она рассказала «Известиям» .

По ее словам, наибольшую опасность для хранения представляют такие овощи, как картофель, морковь, свекла, лук, капуста, а также фрукты — яблоки и груши. Чтобы защитить их, необходимо тщательно подготовить урожай: перебрать, убрав испорченные плоды, просушить и отсортировать их.

Кобылкина также отметила, что важно хранить разные сорта раздельно, а также контролировать температуру и уровень влажности в погребе. Кроме того, стоит позаботиться о безопасности помещения, укрепив погреб, чтобы в него не могли проникать мыши и крысы.

Она посоветовала хранить картофель в деревянных ящиках, обеспечив их достаточной вентиляцией и устанавливая их на подставках. Свеклу же можно укладывать поверх картофеля или помещать в ящики, пересыпая каждый слой влажным песком.

Лук и чеснок лучше подвешивать в сетках, а морковь стоит хранить в ящиках с крышками, расположенных на расстоянии от стен, добавил RT.