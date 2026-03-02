Эксперт по этикету Грохотова предложила идеи подарков на Международный женский день

Международный женский день — это праздник, когда принято радовать дам подарками и цветами. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом по этикету и межкультурным коммуникациям Светланой Грохотовой, что можно подарить маме, сестре, коллеге или знакомой.

Эксперт считает, что выбрать подарок коллеге сложнее, чем близкому человеку, потому что не всегда известно об интересах и вкусах человека. Она советует выбирать более нейтральные подарки: сувениры, сертификаты, наборы для домашнего уюта. Не стоит дарить парфюм, косметику или одежду, чтобы не вызвать недопонимания.

Грохотова советует дарить подарок женщине-руководителю, который будет разумным по стоимости. Дело не в его цене, а во внимании и персонификации. Например, можно подарить скатерть с выгравированными инициалами руководителя.

С оригинальными подарками для учителей и воспитателей в детском саду сложнее, так как их каждый год задаривают однотипными презентами. Если известны индивидуальные предпочтения воспитателя или учителя, нужно отталкиваться от них. Если такой информации нет, можно найти наборы необычного чая или кофе.

Классическим подарком считается сертификат. Такой вариант подходит для учителя, руководителя или воспитателя. Человек гарантированно приобретет то, чем будет пользоваться, а дарителю не придется серьезно задумываться о подарке.

Цветы — это еще один универсальный подарок. Они создают ощущение праздника, и многим женщинам они нравятся. Важно позаботиться о транспортировке, если планируется поздравить человека на работе. Можно выбрать композиции в закрытой коробке, которые можно дополнить сладостями или ароматическими свечами.