Экспедиторы рассказали о самых необычных грузах из-за границы в Россию

В четвертом квартале одними из самых необычных доставок из других стран в Россию стали семена томатов и скелеты динозавров. Об этом сообщили РИА «Новости» в ГК «ЕТЕ» (международный экспедитор и официальный таможенный представитель).

«Необычными заказами в IV квартале 2024 года можно назвать перевозку документов по производству космического аппарата, а также семена томатов из Нидерландов. Стоимость содержания 100 граммового конверта посевного материала оценивалась в 500 тысяч евро», — заявили в компании.

Дороже этого груза оказались только скелеты динозавров. Доставка оказалась не только необычной, но и сложной. Стоимость посылки оценивали размером в пять миллионов долларов, при этом содержимое было одновременно большим и хрупким.

В организации рассказали и о других самых хрупких и неустойчивых изделиях, которые перевезли в Россию из Европы. Среди них оказались хрустальное панно и люстра из Чехии. Их отправили в отель Ritz Carlton. Груз весил чуть больше тонны и состоял из 1600 фрагментов.

Ранее в Федеральной таможенной службе составили список наиболее странных находок на российской границе. В перечне оказались 13 зубов кашалота и человеческий череп.