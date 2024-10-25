Федеральная таможенная служба (ФТС) и Life составили топ самых нестандартных находок на российской границе. Так, в списке оказались 13 зубов кашалота и радиоактивные метки для крапления карт.
Еще один необычный предмет обнаружили сотрудники аэропорта при проверке посылки, которая должна была отправиться в Соединенные Штаты. В коробке находился настоящий человеческий череп, что подтвердила экспертиза. Владелец же задекларировал его как пластиковую анатомическую модель.
Работники Самарской таможни однажды столкнулись с крокодилом по кличке Бакс. Рептилию длиной 1,8 метра пытались ввезти на территорию РФ из Казахстана.
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