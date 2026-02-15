МИД: Суворов, Тютчев и Чуйков в разное время выполняли обязанности дипкурьеров

Исторические личности в разное время выполняли обязанности дипломатических курьеров и доставляли почту. Об этом директор департамента дипломатическо-курьерской связи МИД России Виктор Попов рассказал в интервью РИА «Новости» .

Доставку дипломатической почты в разные годы доверяли не только штатным сотрудникам, но и доверенным людям, которые позже прославились в военном деле, науке и литературе.

«Если обратиться к истории и вспомнить известных личностей, исполнявших обязанности дипкурьера, мы с гордостью назовем имена Александра Суворова, Федора Тютчева, Джона Рида, Василия Чуйкова, Николая Вавилова», — сказал Попов.

Глава департамента сохранил интригу и добавил, что список не ограничивается только этими фамилиями.

Тем временем в России призывают оперативно решить проблему не дипломатических, а обычных почтальонов. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предупредила, что если этого не сделать — в «Почте России» работать будет некому.