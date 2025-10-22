Дышать и молиться. Пассажир рассказал, как пережил разгерметизацию салона

В самолете Malaysia Airlines при полете в Бинтулу случилась разгерметизация

Пилотам авиакомпании Malaysia Airlines удалось благополучно посадить самолет после разгерметизации салона. Пассажиры рассказали The Borneo Post о произошедшем.

Утром 20 октября лайнер летел из Куала-Лумпура в Бинтулу. Послышались странные звуки, из специальных отсеков выпали кислородные маски. Пассажиры готовились к худшему.

«Я мог только дышать в маленькую пластиковую маску и молиться Аллаху о нашей безопасности», — рассказал Абдул Джалил Буджанг.

Мужчина летел с семьей и не надеялся больше увидеться с родными. Все обошлось: пилотам удалось стабилизировать давление и посадить лайнер.

Ранее в США самолет авиакомпании United Airlines столкнулся с метеоритом. Никто из 134 пассажиров не пострадал, только пилот ранил руку осколками лобового стекла.