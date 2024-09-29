Двух гигантских панд отправили из Японии обратно в Китай

Чартерным рейсом из Японии в Китай вылетели две гигантские панды — самец Лили и самка Синсин. Животных, которые обитали в токийском зоопарке Уэно, решили вернуть из-за состояния здоровья, сообщило агентство Kyodo .

Решение об их возвращении приняли летом. Ветеринары зафиксировали у панд высокое давление.

Накануне тысячи людей пришли в зоопарк, чтобы попрощаться с бамбуковыми медведями. Им приходилось стоять в многочасовых очередях, чтобы подойти к вольеру с пандами.

Лили и Синсин родились в Китае в 2005 году, а в 2011-м их перевезли в Японию, в зоопарк Уэно. За это время Синсин родила четырех детенышей, но первый медвежонок умер через несколько дней после рождения из-за воспаления легких. В 2017 году она родила еще одного, а в 2021-м — близнецов.

Большая панда — неофициальный символ Китая. Всего в мире насчитывается 1,6 тысячи представителей этого вида. Из них за пределами Китая живут только около трех десятков.

В КНР практикуют так называемую дипломатию панд, отправляя животных в разные страны. При этом панды и их потомство считаются собственностью Китая.