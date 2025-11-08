Живущий в России американец поблагодарил страну за уроки жизни и баню

Проживающий в России американец Тайсон поблагодарил страну, перечислив несколько ее особенностей. Об этом он рассказал на личной странице в Instagram*.

Блогер отметил, что начал любить баню и научился терпеть жар после мороза. Также его очаровало волшебство русской зимы со снегом, теплом от людей и чаем дома.

«За чувство юмора, которое помогает пережить любую погоду. За гостеприимство, простоту и настоящие разговоры без лишнего. За атмосферу, где можно быть собой. За то, что показала, что душа — это не просто слово», — перечислил благодарности Тайсон.

Также американец отметил, что именно в России научился терпению, уважению и умению радоваться мелочам. А еще похвалил традиционные блюда, особенно отметив борщ.

