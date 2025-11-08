«Спасибо лоббистам!» Поплавская испугалась за будущее внуков из-за мигрантов

Поплавская призналась, что боится за будущее детей и внуков из-за мигрантов

Новость о снижении представителей славянской популяции в Москве возмутила актрису Яну Поплавскую. В Telegram-канале она предложила мигрантам рожать на родине и не за счет России.

«Спасибо всем лоббистам мигрантов, кто годами завозил и продолжает тысячами завозить в Россию иностранцев, иноверцев, инодумцев», — заявила Поплавская.

Так она отреагировала на данные Института общей генетики имени Вавилова РАН, специалисты которого указали на тенденцию снижения численности русских в столице. В городе, по их данным, становится больше армян, таджиков и киргизов, а число славян стремительно сокращается.

По словам генетиков, жены мигрантов рожают в два-три раза больше москвичей, растет количество межэтнических браков. Сложившиеся условия позволяют приезжим «намного активней воспроизводить свой род».

«Так пусть они воспроизводят потомков у себя на родине, а не в России и за счет России! Честно говоря, страшно за будущее наших детей и внуков», — подчеркнула Поплавская.