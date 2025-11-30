Дуров запустил новую децентрализованную сеть Cocoon

По его словам, первые запросы пользователей к ИИ уже обрабатываются через Cocoon с полной приватностью, а владельцы GPU начали получать вознаграждение в TON. Дуров подчеркнул, что сеть устраняет зависимость от централизованных поставщиков вычислений вроде Amazon и Microsoft, которые, по его оценке, «повышают цены и снижают приватность».

Он добавил, что в ближайшие недели проект будет активно наращивать мощности и подключать больше разработчиков. Пользователям Telegram в будущем, по словам Дурова, станут доступны новые функции с гарантированной конфиденциальностью благодаря Cocoon.

В конце октября Дуров анонсировал запуск Cocoon — сети, объединяющей ИИ и блокчейн TON. Он тогда заявил, что децентрализация стала единственным способом сохранить цифровые свободы, а GPU-майнеры в проекте будут получать вознаграждение Toncoin, обеспечивая работу сети, тогда как Telegram — трафик и интерес аудитории.