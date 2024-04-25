Кремль подтвердил подготовку поездки Путина в Якутию | 360°

Власть 25 апреля 2024, 15:58 Кремль подтвердил подготовку поездки Путина в Якутию Песков заявил о планировании поездки Путина в Якутию без точных сроков РИА «Новости»

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Работа по подготовке и планированию поездки президента России в Республику Саха (Якутия) ведется, но точных сроков назвать пока нельзя. Как сообщило РИА «Новости», об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что как только с датой определятся, то средства массовой информации получат эту информацию.

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«Она состоится, она планируется, но пока точных сроков нет», — заявил Песков, отвечая о поездке Путина в Якутию.

В середине января президент России Владимир Путин в беседе с журналистами рассказал, что морозная погода сорвала его поездку в Якутию.

Он пояснил, что из-за температуры на уровне -50 градусов воздух замерзает и появляется эффект тумана. Глава государства не исключил, что посетит регион весной или летом.

Путин добавил, что уже бывал в Якутии, но на этот раз намерен пообщаться с местными жителями об их проблемах, чтобы помочь в их решении.