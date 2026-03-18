Древний снаряд с саркастическим посланием противнику нашли в Израиле

Археологи на раскопках в Израиле обнаружили старинный свинцовый снаряд для пращи с саркастическим посланием противнику. Находку и ее значение описали в журнале Arkeonews .

Находку обнаружили недалеко от Галилейского моря. Это открытие свидетельствует, что психологическое давление на врага во время боя применялось еще две тысячи лет назад.

На странном снаряде, размером 3,2 на 1,9 сантиметра, выгравировано слово из пяти букв на древнегреческом языке. По мнению археологов, оно означает призыв «усвоить урок».

На античных снарядах археологи чаще всего встречали надписи — имена командиров, военных отрядов, или символы. Прямое обращение к врагу делает эту находку уникальной для археологии.

Артефакт нашли в 2025 году во время раскопок некрополя Гиппоса. Снаряд лежал на расстоянии 260 метров от крепостных стен, ученые предположили, что защитники стреляли им со стен во время настоящего боя.

