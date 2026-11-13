Дизайнер Баркова предложила идеи оформления новогодней елки к встрече 2027 года

Дизайнер по интерьеру Валерия Баркова предложила идеи оформления новогодней елки к встрече 2027 года. Об этом сообщил «ФедералПресс» .

По ее словам, в моду вернулись съедобные игрушки: засахаренные яблоки, сливы и виноград, которые выглядят необычно и подходят для угощения. Также дерево можно декорировать свежими фруктами — мандаринами, апельсинами и бананами, подвешенными на проволоку.

Еще один актуальный вариант — елка в советском стиле с игрушками из детства, семейными фотографиями и вещами с антресолей. Баркова предложила оформить дерево огромными бантами с длинными лентами от макушки до пола, при этом не перегружая его гирляндами.

Для тех, кто предпочитает спокойный праздник, подойдет скандинавский минимализм: белые, серые и серебристые тона, деревянные и соломенные игрушки, шишки, бумажные звезды, натуральные ткани и мягкий теплый свет.