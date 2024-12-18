Директор зоопарка переоделась в страуса и сымитировала побег

В Австралии директор зоопарка города Рокгемптон в штате Квинсленд Лиз Беллуорд переоделась в костюм страуса и сымитировала побег из вольера, устроив для сотрудников неожиданные учения по поимке сбежавших животных. Об этом сообщили на сайте зоопарка.

По словам городского советника по паркам, спорту и общественным пространствам Чери Резерфорд, это первый в истории парка сценарий побега в реальном времени, причем в рабочие часы и с участием посетителей. Она добавила, в зоопарке имеются подробные инструкции на такой случай, но в любом случае сотрудники должны точно знать, что делать, если животное сбежит.

Эти учения оказались неожиданностью и для сотрудников, и для посетителей.

«Подобные упражнения — это не просто отлов и возвращение сбежавшего животного в вольер; это командная работа, коммуникация и применение на практике подробных инструкций, которые мы разработали для таких редких ситуаций», — сказала Беллуорд.

Ранее сотрудники зоопарка в Коломне спасли самца сервала Симбу, которого хозяева собирались усыпить.