Сотрудники зоопарка в Коломне спасли сервала по кличке Симба

В зоопарке на ферме «Горки» в Коломне появился новый обитатель — самец сервала Симба. Два года он жил в семье, пока хозяева не отказались от него, и теперь нашел новый дом.

«Симба появился у нас неожиданно, нам сообщили, что его собираются усыпить. Мы оперативно подготовили вольер и забрали его», — рассказывает сотрудница фермы Алина Тлеукулова.

Симбе два года, и на данный момент он единственный сервал в зоопарке. Для него уже строят новый вольер, который будет готов к лету. Сейчас он живет во временном домике, но его будущее жилье обещает быть гораздо просторнее.

Каждый день Симбе необходимо около килограмма мяса, а также кошачий корм, консервы и витамины. «Он здоров, хорошо ест и потихоньку учится доверять людям. Пока он не подпускает никого, но с ним работают», — добавляет Алина.

Сервалы — редкие и экзотичные животные, которых иногда держат дома, но они также встречаются в дикой природе. Эти хищники могут вырасти до метра в длину, а их хвост — до 40 сантиметров. Сервалы легко обучаются и любят активные игры.

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