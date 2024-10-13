Диктор Екатерина Андреева продолжила эфир, несмотря на сломавшийся под ней стул
Во время прямого эфира Первого канала под диктором Екатериной Андреевой сломался студийный стул. Ведущая продолжила говорить, не прервавшись ни на секунду.
Андреева рассказывала о фестивале архивных фильмов, который в это время завершается в Москве. Телеведущая после ЧП со стулом продолжила вести эфир стоя.
В 2022 году эфир, который вела Андреева, попыталась сорвать экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова. Она выбежала в кадр с проукраинским плакатом. Диктор продолжила эфир, даже не сбившись.
Летом 2024 года Андреева рассказала, как ей удалось отбиться от маньяка силой мысли. Незнакомый мужчина ждал телеведущую на выходе из телецентра «Останкино» после ночной смены.
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