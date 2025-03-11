Дети использовали питона вместо скакалки в Австралии

В Австралии дети использовали змею в качестве скакалки. Видео с жестокой игрой опубликовали на портале News.com.au.

Случай произошел в городе Вурабинде в штате Квинсленд. Местные дети прыгали на скакалке на улице и громко смеялись, на это обратила внимание проходившая мимо женщина. Она подошла к мальчикам и попросила показать, что у них в руках.

Когда дети бросили «скакалку» на землю, то стало понятно, что это большая змея. Один из мальчиков назвал ее черноголовым питоном. Неизвестно, находилось ли пресмыкающееся уже в безжизненном состоянии, когда его нашли. Пользователи соцсетей призвали наказать всех причастных к происшествию.

Видео также попало в Департамент окружающей среды, туризма, науки и инноваций Австралии. После его изучения представитель ведомства сообщил, что будет проведено расследование.

Ранее в бразильском экологическом парке Пантанал королевская кобра вцепилась в джинсы биолога в районе ширинки. Несмотря на все усилия мужчины, змея отказывалась разжать челюсти.