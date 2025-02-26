Альпака из Московского зоопарка получит кличку благодаря голосованию
Голосование за имя для самца альпака из Московского зоопарка началось на сайте «Активный гражданин». Желающие смогут выбрать один из шести представленных вариантов.
Детеныш родился осенью 2023 года в Волоколамске в Центре воспроизводства редких видов животных. В Москву переехал в конце прошлого года, его планируют свести с самкой по кличке Зарина.
В зависимости от того, как решат участники голосования, самец может получить кличку Инти, Пача, Куско, Ватный Пуфик, Зефир или Альберт. Большинство вариантов связаны с индейцами, поскольку именно они когда-то одомашнили этих животных. Выбрать имя можно до 26 марта.
Ранее в Московском зоопарке появился на свет детеныш капибары. Роды проходили в экспозиционном вольере, поэтому наблюдать за происходящим могли все желающие.