Альпака из Московского зоопарка получит кличку благодаря голосованию

Голосование за имя для самца альпака из Московского зоопарка началось на сайте «Активный гражданин» . Желающие смогут выбрать один из шести представленных вариантов.

Детеныш родился осенью 2023 года в Волоколамске в Центре воспроизводства редких видов животных. В Москву переехал в конце прошлого года, его планируют свести с самкой по кличке Зарина.

В зависимости от того, как решат участники голосования, самец может получить кличку Инти, Пача, Куско, Ватный Пуфик, Зефир или Альберт. Большинство вариантов связаны с индейцами, поскольку именно они когда-то одомашнили этих животных. Выбрать имя можно до 26 марта.

Ранее в Московском зоопарке появился на свет детеныш капибары. Роды проходили в экспозиционном вольере, поэтому наблюдать за происходящим могли все желающие.