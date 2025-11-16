Десять килограммов рыжего счастья. В Екатеринбурге бездомного кота выставили на продажу за 700 тысяч

В Екатеринбурге бездомного кота выставили на продажу за 700 тысяч

В Екатеринбурге ищут новых хозяев для бездомного рыжего кота по кличке Барся, которого неожиданно выставили на продажу за 700 тысяч рублей. Автор объявления Ксения рассказала детали корреспонденту E1.RU .

По словам женщины, Барся живет в беседке у ее дома с середины лета. К себе она его забрать не может — там уже живет другой кот, который категорически не принимает новичка. За это время бездомный пятнистый гигант (вес около 10килограммов) успел стать ручным, ласковым и очень общительным. Но домой каждый раз возвращается с новыми ранами на шее — животному требуется осмотр и лечение.

Несмотря на внушительный прайс, документов, прививок и обработок у кота нет. Заявленная порода — «эльф» — также ничем не подтверждена.

В объявлении Ксения описала питомца как «красивого, большого, доброго и мурчащего», который ходит за людьми и мяукает котенкиным голосом.

На вопрос журналиста, почему стоимость столь высокая, хозяйка объяснила, что бесплатно никто ничего не ценит.

