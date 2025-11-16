Десять килограммов рыжего счастья. В Екатеринбурге бездомного кота выставили на продажу за 700 тысяч
В Екатеринбурге ищут новых хозяев для бездомного рыжего кота по кличке Барся, которого неожиданно выставили на продажу за 700 тысяч рублей. Автор объявления Ксения рассказала детали корреспонденту E1.RU.
По словам женщины, Барся живет в беседке у ее дома с середины лета. К себе она его забрать не может — там уже живет другой кот, который категорически не принимает новичка. За это время бездомный пятнистый гигант (вес около 10килограммов) успел стать ручным, ласковым и очень общительным. Но домой каждый раз возвращается с новыми ранами на шее — животному требуется осмотр и лечение.
Несмотря на внушительный прайс, документов, прививок и обработок у кота нет. Заявленная порода — «эльф» — также ничем не подтверждена.
В объявлении Ксения описала питомца как «красивого, большого, доброго и мурчащего», который ходит за людьми и мяукает котенкиным голосом.
На вопрос журналиста, почему стоимость столь высокая, хозяйка объяснила, что бесплатно никто ничего не ценит.
