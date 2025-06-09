Благотворительная выставка животных из приютов «Хочу домой» прошла в Одинцове

Благотворительная выставка «Хочу домой» проходит в Одинцове уже более 10 лет. Животных на ней не продают и не покупают — здесь встречаются те, кто ищет друга, и те, кто преданно ждет хозяина.

Жизнь собаки Греты могла оборваться за тысячи километров от Подмосковья — в Самарканде, где ее спасли от жестокого отлова. Дворнягу Машу тоже ожидала незавидная участь — прошлой осенью ее с щенками выбросили на трассу. Кота Сюрприза нашли в заброшенном доме, а Сапфир едва не погиб на улице от рахита.

Сегодня животные уже в безопасности и ищут любящего хозяина, а желающих забрать питомца на выставке «Хочу домой», которая прошла около Одинцовского центра эстетического воспитания, было немало.

Местные жители эту выставку уже знают и из года в год ждут. Приезжают на нее не только будущие хозяева питомцев, но и помощники: привозят корм, делают пожертвования и ухаживают за животными.

Организаторы за долгие годы работы уже сбились со счета, сколько кошек и собак уже обрели свою семью, но счет точно идет уже на сотни.