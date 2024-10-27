«Деньги харам». Уборщик из Турции вернул банку $7 млрд, полученных по ошибке

В Турции мужчина вернул в банк около семи миллионов долларов (более 647 миллионов рублей), поступивших на его счет от неизвестных лиц. Об этом сообщила газета Yeni Şafak .

Житель Измира Озкан Айдик, работающий уборщиком, удивился, обнаружив на своем счету более 20 миллионов лир (6,7 миллиона долларов США), когда зашел в мобильное банковское приложение для оплаты счетов. Он обратился в банк для возвращения этой суммы.

По его словам, до визита в банк он никому об этом не рассказывал, опасаясь, чтобы знакомые не «затуманили ему разум». Мужчина отметил, что это были «харам деньги».

Кроме того, у него появились опасения, откуда взялись эти деньги, поэтому он их вернул. Также он хотел знать, куда они денутся, но банковские служащие ему не ответили, ссылаясь на правила.

«Мне стало не по себе, и теперь я пойду в полицейский участок и расскажу о ситуации», — сказал мужчина.

В начале октября из-за сбоя в терминалах Сбера 13 банков столкнулись с задвоением операций по списанию с карт.