Сбой в терминалах Сбера привел к двойным списаниям

Frank Media: из-за сбоя в терминалах Сбера с карт прошли двойные списания

Сбой в POS-терминалах Сбера привел с ошибочным двойным списаниям с карт. С задвоением операций столкнулись 13 банков в течение недели, сообщило издание Frank Media .

Проблема с ошибочным списанием денег возникла из-за сбоя на стороне эквайера — Сбербанка. Дубли биллинга произошли в конце сентября. По информации издания, Сбер подтвердил проблему и обещал вернуть все ошибочно списанные средства.

Эксперты Национальной системы платежных карт сообщили, что проверяют историю биллингов.

«Специалисты НСПК получили от банка-эквайрера, у которого произошли двойные списания, данные, проверили их и сегодня направляют всем банкам-эмитентам», — отметили в НСПК.

Сбер в конце сентября заявил, что введет единый способ оплаты лицом. Биоэквайринг в настоящее время развивают НСПК и Сбер.