«Денежный дождь». Обезьяна обокрала мужчину и разбросала купюры зевакам

В Индии обезьяна украла у мужчины 80 тысяч рупий и разбросала деньги прохожим

На севере Индии в городе Аурайя обезьяна обокрала мужчину, а потом разбросала деньги с дерева. Об этом сообщила газета Times of India .

«В городе Аурайя обезьяна выхватила у мужчины сумку с деньгами, забралась на дерево и устроила денежный дождь», — говорится в материале.

Животное стащило сумку, в которой находились 80 тысяч рупий (более 73 тысяч рублей), с мотоцикла учителя Рохиташа Чандры. Мужчина вместе с сыном приехал, чтобы купить земельный участок. Пока он оформлял документы со своим адвокатом, обезьяна и стащила сумку.

Несколько человек погнались за ней, но она быстро забралась на дерево и начала выбрасывать из нее купюры одну за другой. Прохожие бросились собирать разбросанные деньги. При этом несколько купюр застряли на деревьях, а некоторые обезьяна успела порвать.

Учитель попросил людей вернуть деньги, но смог собрать только 52 тысяч рупий (около 48 тысяч рублей).

Ранее в индийской деревне стая из 20 обезьян растерзала мужчину.