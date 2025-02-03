Деятельные бобры за ночь решили проблему, с которой власти Чехии не могли справиться 7 лет

Бобры завершили проект по восстановлению территории в чешском городе Брды. Они за несколько дней построили плотину, которую местные власти согласовывали около семи лет, сообщила газета Money.pl .

Бобры vs. чиновники

Администрация города планировала построить плотины в районе Падртьских прудов в заповедной зоне, чтобы вернуть местности ее естественный водно-болотный характер. Реконструкцию утверждали годами, значительное время власти потратили и на поиск средств для реализации работ.

Однако поселившиеся в прудах бобры справились с задачей сами, притом сделали это очень эффективно. Животные выбрали идеальное место — дренажный канал, который военные построили на бывшем полигоне для осушения территории.

К тому моменту проект еще утверждался военными и государственными лесоохранными службами региона. К обсуждению присоединилось и Управление водных ресурсов Влтавы, что только замедлило процесс. Бобрам, которым не требовались никакие бумаги, удалось заболотить местность всего за ночь — вторую плотину и также в нужном месте они построили днем.

В итоге деятельные животные сэкономили властям города около 1,2 миллиона долларов.

Не только польза

В Чехии действует Европейская программа защиты бобров. В результате эти дикие животные в некоторых регионах расплодились и далеко не везде их деятельность приносит пользу — в Орлицкоусцком регионе их плотины стали причиной затопления полей и железнодорожных путей.

Численность бобров в Чехии оценивается примерно в 15 тысяч особей. Государство покрывает ущерб, причиненный животными, и предоставляет субсидии на ремонт поврежденных набережных и плотин.

В прошлом году бобры повредили дамбы и в некоторых регионах Польши. В результате польский премьер Туск поручил правительству разработать меры по борьбе с этими животными.