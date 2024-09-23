«Иногда приходится выбирать». Туск объявил войну бобрам

Бобры повредили дамбы в подверженных подтоплениям регионах Польши, поэтому власти решили бороться с животными вопреки протестам экологов. Премьер-министр республики Дональд Туск объявил об этом на кризисном совещании в Глогове, сообщил Onet .

Глава правительства обсудил с представителями Министерства национальной обороны, органов местного самоуправления, пожарной охраны и полиции проблему разрушения защитных сооружений. Бобры рыли насыпи возле населенных пунктов и подвергали жителей опасности. Туск одобрил любые законные способы решения этой проблемы.

«Мы приняли решения в 2010 году, экологи были расстроены, но приоритеты есть. Иногда приходится выбирать между любовью к животным и безопасностью городов, деревень и устойчивостью набережных», — сказал он.

Активность бобров уже приводила к подтоплениям в России. В Челябинской области они пустили разлившуюся реку Юрюзань по другому руслу, и пенсионер в Катав-Ивановском районе едва не утонул.