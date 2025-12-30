Дед с внуком построили танк Т-34 из снега в Амурской области

В Амурской области дедушка и внук слепили из снега Т-34 в полную величину

Снежная копия танка Т-34 в натуральную величину появилась в селе Константиновка Амурской области. Его построили местные жители — дедушка и внук, сообщил Telegram-канал Mash .

Создателя снежной машины вдохновил реальный танк под названием «Амурский мститель». Именно его 78-летний мужчина выбрал историческим прообразом для фигуры.

В прошлую зиму он уже сооружал советские автомобили из снега. В этот раз дедушка взял в напарники своего внука, на создание Т-34 они потратили несколько дней, чтобы успеть завершить работу до Нового года.

В итоге получилась снежная конструкция высотой с частный дом.

В годы Великой Отечественной войны жители Амурской области потратили свои личные сбережения на покупку танка Т-34. Боевую машину «Амурский мститель» передали в 12-ю гвардейскую танковую бригаду.

