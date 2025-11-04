«Даже батюшка завидует». Путин пошутил на встрече с детьми бойцов СВО

Президент Путин пошутил про танцы в разговоре с детьми бойцов СВО в Москве

Президент России Владимир Путин встретился с детьми бойцов СВО на Красной площади в Москве. Кадры беседы опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Российский лидер поговорил с одной из девочек о ее увлечениях. Школьница поделилась, что занимается хореографией и скоро поедет выступать в Царское Село.

«Мы тебе все завидуем. Вон, даже батюшка завидует. Мы тоже хотим», — произнес с улыбкой президент.

Позже Путин отметил, что планирует посетить подобное мероприятие во время какого-нибудь знакового события.

Ранее президент России рассказал, что его предки были выходцами из Тверской области. Путин поделился историей своей семьи со школьником, который приехал в Москву для участия в церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.