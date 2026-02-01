«Четыре Луны» взошли над Петербургом
«Фонтанка»: «четыре Луны» взошли в небе над Петербургом в ночь на 1 февраля
Жительница Санкт-Петербурга сняла на камеру необычное оптическое явление над городом. В ночь на 1 февраля на небо взошли «четыре Луны», присланные читательницей кадры опубликовало издание «Фонтанка».
Петербурженка сняла редкие кадры из окна квартиры на улице Академика Павлова. На них четко видны Луны, отличающиеся только по яркости.
Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале объяснил, что фотографии с Луной, распространяемые в СМИ и соцсетях, где спутник Земли размножился, не более чем оптический обман. Это просто результат съемки Луны через оконное стекло.
«Когда яркий объект, в данном случае Луна, фотографируется через окно, свет переотражается между стеклами. Каждое стекло создает свой дубликат изображения», — объяснил он.
При этом Леус отметил, что один из вариантов лунного гало — парселена или «ложная Луна» — существует, но иначе выглядит.
Ранее синоптик назвал оптическим обманом кадры якобы с «тройной луной», появившейся над Подмосковьем.