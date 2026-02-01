«Четыре Луны» взошли над Петербургом

«Фонтанка»: «четыре Луны» взошли в небе над Петербургом в ночь на 1 февраля

Жительница Санкт-Петербурга сняла на камеру необычное оптическое явление над городом. В ночь на 1 февраля на небо взошли «четыре Луны», присланные читательницей кадры опубликовало издание «Фонтанка» .

Петербурженка сняла редкие кадры из окна квартиры на улице Академика Павлова. На них четко видны Луны, отличающиеся только по яркости.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале объяснил, что фотографии с Луной, распространяемые в СМИ и соцсетях, где спутник Земли размножился, не более чем оптический обман. Это просто результат съемки Луны через оконное стекло.

«Когда яркий объект, в данном случае Луна, фотографируется через окно, свет переотражается между стеклами. Каждое стекло создает свой дубликат изображения», — объяснил он.

При этом Леус отметил, что один из вариантов лунного гало — парселена или «ложная Луна» — существует, но иначе выглядит.

Ранее синоптик назвал оптическим обманом кадры якобы с «тройной луной», появившейся над Подмосковьем.