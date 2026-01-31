Авторов фотографий «тройной луны» поймали на фальсификации

Появившиеся в социальных сетях кадры якобы «тройной луны» над Московским регионом оказались оптическим обманом. Об этом в телеграм-канале заявил синоптик Михаил Леус.

По его словам, скорее всего, распространяемые фотографии снимали через оконное стекло — двойной или тройной стеклопакет.

«Свет переотражается между стеклами. Каждое стекло создает дубликат изображения. Видно, что луны-дубликаты накладываются друг на друга и расположены рядом с основной луной, а не по обеим сторонам от нее», — обратил внимание метеоролог.

Леус уточнил, что явление парселена, или «ложной луны», существует на самом деле, но выглядит по-другому.

«В центре видна настоящая луна, по краям которой появляются менее яркие двойники», — уточнил он.

Синоптик Татьяна Позднякова объясняла, что при сильном похолодании в атмосфере образуются мелкие кристаллы льда, преломляющие солнечный свет. В этом случае есть шанс увидеть двойника светила.