Имя дважды премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля фигурирует в рассекреченных документах Центрального разведывательного управления США. Американцы хотели использовать его в антикоммунистической пропаганде, сообщило издание The Telegraph .

Британцы получили доступ к письму, в котором политик фигурировал как возможный участник серии передач «Радио Свобода»*, посвященных годовщине смерти Карла Маркса. Эти выпуски стали бы частью специальной операции, которая проводилась с 14 марта по 5 мая 1958 года для подрыва марксистской идеологии.

«Радио „Свобода“»* с 1951 по 1972 годы тайно финансировалось ЦРУ и вещало в Восточной Европе, в том числе на СССР. Неизвестно, обращались ли журналисты к Черчиллю, ведь он упоминался лишь как потенциальный участник эфиров. Кроме него в списке значились вице-канцлер Австрии Бруно Питтерман и президент Франции Жюль Венсан Ориоль.

Черчилль провозгласил политику «железного занавеса». Он включил этот термин в Фултонскую речь 5 марта 1946 года, хотя его употребляли и раньше.

*Признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией, его деятельность на территории России запрещена.