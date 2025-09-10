Фейк: Лавров заявил, что Берлинскую стену построил Запад

В Сети распространили видео с выступлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова, где он сообщает о том, что Берлинскую стену построил Запад. Авторы преподнесли информацию с акцентом на якобы альтернативную подачу исторических событий от России.

Фейк

В социальных сетях получило распространение выступление Сергея Лаврова, в котором глава МИД России якобы утверждает, что строительство Берлинской стены было инициативой западных стран. Авторы публикации подают заявление министра как пример альтернативного взгляда России на известные исторические события.

Правда

В Telegram-канале МИД России опровергли приведенную трактовку выступления Сергея Лаврова. Ведомство констатировало беспрецедентную активность иностранных агентов в медиасфере, последовавшую за выступлением главы министерства перед студентами и преподавателями МГИМО.

По мнению МИД, против России мобилизовали русофобски настроенные силы и пропагандистов с финансированием из евроатлантических источников, которые предпринимают попытки исказить слова Лаврова.

Высказывание о Берлинской стене намеренно вырвали из общего контекста выступления, посвященного актуальным вопросам международной повестки и формированию многополярного мира, отметили в пресс-службе.

«Мы живем на одной очень маленькой планете. Это в западном стиле было выстраивать берлинские стены между собой и огромным евразийским пространством, которое было Советским Союзом, а теперь является постсоветским. Мы никаких стен не хотим выстраивать. Мы хотим работать по-честному. И, если наши собеседники готовы к этому же на равноправной взаимоуважительной основе, мы со всеми готовы к диалогу», — привело ведомство прозвучавшее заявление Лаврова.