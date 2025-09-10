Фейк: Лавров заявил, что Берлинскую стену построил Запад
Появился фейк о словах Лаврова про строительство Берлинской стены Западом
В Сети распространили видео с выступлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова, где он сообщает о том, что Берлинскую стену построил Запад. Авторы преподнесли информацию с акцентом на якобы альтернативную подачу исторических событий от России.
Фейк
В социальных сетях получило распространение выступление Сергея Лаврова, в котором глава МИД России якобы утверждает, что строительство Берлинской стены было инициативой западных стран. Авторы публикации подают заявление министра как пример альтернативного взгляда России на известные исторические события.
Правда
В Telegram-канале МИД России опровергли приведенную трактовку выступления Сергея Лаврова. Ведомство констатировало беспрецедентную активность иностранных агентов в медиасфере, последовавшую за выступлением главы министерства перед студентами и преподавателями МГИМО.
По мнению МИД, против России мобилизовали русофобски настроенные силы и пропагандистов с финансированием из евроатлантических источников, которые предпринимают попытки исказить слова Лаврова.
Высказывание о Берлинской стене намеренно вырвали из общего контекста выступления, посвященного актуальным вопросам международной повестки и формированию многополярного мира, отметили в пресс-службе.
«Мы живем на одной очень маленькой планете. Это в западном стиле было выстраивать берлинские стены между собой и огромным евразийским пространством, которое было Советским Союзом, а теперь является постсоветским. Мы никаких стен не хотим выстраивать. Мы хотим работать по-честному. И, если наши собеседники готовы к этому же на равноправной взаимоуважительной основе, мы со всеми готовы к диалогу», — привело ведомство прозвучавшее заявление Лаврова.
В МИД напомнили, что возведение стены стало вынужденной мерой в ответ на военную и идеологическую эскалацию со стороны США, Великобритании и Франции.
Расширение НАТО на восток нарушило предыдущие договоренности и напоминает политику железного занавеса, провозглашенную Уинстоном Черчиллем, добавили в ведомстве.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.