«Был счастлив и доволен». Умерший на восемь минут мужчина увидел загробный мир

Клиническая смерть Синглтона произошла более 20 лет назад, как раз перед его 65-летием. Сейчас жителю города Ноттингем 85 лет.

С возрастом он начал все чаще испытывать проблемы с сердцем. Однажды он почувствовал слабость и попросил соседку, которая раньше работала врачом, помочь ему проверить пульс. Он оказался настолько низким, что женщина сразу же позвонила в скорую. В больнице его сердце остановилось, а врачи принялись его реанимировать.

В это время мужчина увидел «чудесное место». Там был прекрасный сад с живой изгородью, из-за которой он слышал голоса своих родственников и друзей.

«Я знал, что мне нужно всего лишь встать и обойти изгородь, чтобы присоединиться к ним. Однако я остался там, где был, потому что мне было очень комфортно, а вид на поля и холмы вдалеке был великолепен. Я был так спокоен и умиротворен и находился в прекрасном месте. Я был счастлив и доволен», — рассказал Синглтон.

Спустя восемь минут видение исчезло и мужчина очнулся.

После этого случая Дэйву установили кардиостимулятор. Увиденное в момент остановки сердца вдохновило британца на творчество. Он побывал во многих странах мира и увлекался живописью.

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