Бурые медведи в зоопарке Великого Устюга почуяли весну и проснулись

Бурые медведи в филиале «Московского зоопарка» в Великом Устюге почуяли весну и начали просыпаться. Об этом в телеграм-канале написала гендиректор зверинца Светлана Акулова.

«Первым, как всегда, вышел из берлоги старший медведь — Миша. Любопытный и немного сонный, он уже обследует вольер: принюхивается, разглядывает изменения после долгой зимы. А вот Яша пока не спешит — досыпает в своей берлоге», — поделилась Акулова.

Директор зоопарка пояснила, что после зимней спячки медведи не сразу проявляют активность. Сначала выходят на короткие утренние прогулки, к обеду возвращаются в берлогу досыпать. С каждым днем время, проведенное на улице, увеличивается. Таким образом медведи постепенно восстанавливают силы.

Москвичи определились с именами для детенышей амурского тигра, родившихся в столичном зоопарке. Тигренка назвали Уссурий, в честь реки в Приморском крае. Тигрице дали имя Таежка. Всего в голосовании участвовало свыше 203 тысячи человек.