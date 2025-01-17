Бродячая собака принесла умирающего щенка к дверям ветклиники в Стамбуле

Ветеринары в Стамбуле выходили щенка, которого бездомная собака принесла к их дверям. Он находился в критическом состоянии, сообщил Haberler .

Бродящая собака пришла к ветклинике в районе Бейликдюзю с щенком в зубах. Детеныш имел замедленное сердцебиение и почти не дышал. Ветеринарный техник забрал его в отделение интенсивной терапии, чтобы реанимировать. Мужчина вместе с коллегой сделали ему укол, а потом обогрели. Все это время мать находилась рядом.

Владелец клиники, ветеринар Батуралп Оган сообщил, что собака родила совсем недавно. Но все щенки, кроме двух, умерли. Волонтеры отыскали второго детеныша и принесли воссоединиться с семьей.

«Поскольку молока у матери недостаточно, мы поддерживаем его едой. Сейчас все идет хорошо. Лечение будет продолжаться еще немного, вместе с его братом», — сказал доктор.

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