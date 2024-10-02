Московские ветеринары спасли щенка, проглотившего игрушку

Игрушки, купленные для кошек, привлекли внимание собаки, и она начала свою охоту за ними. Несмотря на то что хозяева подняли запретный плод высоко на шкаф, умная бордер-колли по имени Альма сумела найти способ добраться до них. В ходе игры щенок проглотил одну из мышек, но владельцы быстро заметили исчезновение предмета и сразу же обратились в ветеринарную клинику.



Операция прошла успешно, и игрушка была безопасно изъята. Альма хорошо перенесла процедуру и сейчас активно восстанавливается, отметили в ведомстве.