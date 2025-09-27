The Spectator: на улицах России чище и безопасней, чем в Великобритании

Россияне пользуются развитой инфраструктурой, ходят в рестораны и покупают органические продукты. На улицах Москвы чисто и безопасно, заявил обозреватель The Spectator Джеймс Делингпоул.

Журналист приехал по приглашению Московской патриархии и собственными глазами оценил обстановку на российских улицах. Близкие Делингпоула сочли его сумасшедшим, думая, что его схватит ФСБ, убьет дрон или использует пропаганда.

«Хотите верьте, хотите нет, но Россия великая. <…> Улицы чистые и безопасные, нет опасности столкнуться с поножовщиной или кражей мобильных телефонов, как в Лондоне», — заявил он.

Британца удивил Московский метрополитен, крытые рынки с органическими продуктами и сдержанные люди. Заполненные рестораны на Арбате и Большой Никитской улице убедили его в том, что российская экономика в намного лучшем состоянии, чем говорили на Западе.

Ранее впечатлениями от России поделился итальянец по имени Марко. Его поразило недорогое «русское прошутто» и кефир.