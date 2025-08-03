«У нас выбрасывают». Итальянца удивили продукты в России

Коренной житель Болоньи по имени Марко поделился впечатлениями о русской кухне. Его поразили кефир, квашеная капуста и сало, сообщил «Царьград». «Царьград».

Приехав в Россию, итальянец попросил показать обычный супермаркет. Там Марко испытал настоящий шок. Его удивило, что гречку используют как гарнир, а не сырье для муки. Вкус этой крупы показался ему ореховым с привкусом дыма.

Сало итальянец окрестил «русским прошутто». По его словам, нечто подобное делают в Тоскане, но там этот деликатес стоит 40-50 евро за килограмм, а в России — всего 520 рублей. Аналогичные впечатления оставила сгущенка, так как в Италии она называется dulce de leche и стоит, как бутылка хорошего вина.

Запах квашеной капусты итальянцу не понравился, поэтому он купил только 100 граммов на пробу. Она напомнила Марко немецкую капусту, но показалась не такой кислой. Больше всего мужчину поразил кефир.

«Это похоже на скисшее молоко, но каким-то странным образом приятное. <…> В Италии такого нет. У нас если молоко скисло, его выбрасывают. А вы это специально производите», — сказал турист.

Хорошее качество русской еды подтвердил переехавший сначала в США, затем в Канаду Владимир Томшин. Импортный хлеб он сравнил с ватой, а мясо показалось слишком пресным.