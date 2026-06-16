Британский путешественник впервые в истории обогнул Землю 3 разными способами

Британский путешественник Джеймс Кетчелл стал первым человеком, обогнувшим Землю тремя различными способами — по воздуху, суше и морю. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph .

В июле 2025 года Кетчелл отправился в свое первое одиночное кругосветное плавание, преодолев за время путешествия 55 тысяч километров на 12-метровой лодке под названием Mindset. Он стартовал из портового города Госпорт на юге Англии и там же финишировал 13 июня 2026-го.

До этого в 2019 году британец совершил кругосветное путешествие на автожире Magni M16C, способном развивать скорость до 130 километров в час. Вылетел он с аэродрома в графстве Гэмпшир и там же финишировал. Путешествие заняло 175 дней. Преодолел британец около 44 тысяч километров. Эта кругосветка принесла ему место в Книге рекордов Гиннесса.

Еще раньше британец обогнул земной шар на велосипеде. В 2013 году он проехал 29 тысяч километров.

«После того, как я греб через океан, взбирался на Эверест, ехал на велосипеде, летел и плыл на лодке вокруг света, я не знаю, какое приключение остается для меня на этой планете. Может быть, следующая остановка — Марс», — шутил Кетчелл.

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