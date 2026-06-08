Россиянин приехал в Дубай на «Жигулях»

Житель Ставропольского края Иван Кочетков добрался до Дубая на отечественных «Жигулях», купленных за 57 тысяч рублей. Путешествие заняло около двух месяцев и прошло через несколько стран Ближнего Востока, рассказал путешественник 360.ru.

Идея поездки появилась еще зимой. Его привлек контраст между старой отечественной машиной и одним из самых дорогих городов мира.

«Почему именно Дубай? Почему именно „Жигули“? Это самая дешевая машина, которую я купил за 57 тысяч рублей, и один из самых дорогих городов мира», — рассказал Кочетков.

Перед поездкой путешественник отказался от оформления дорогостоящего международного автомобильного паспорта и вместо этого оформлял временный ввоз транспорта на границах разных стран.

Не обошлось и без трудностей. На грузинской границе вопросы вызвала расписанная пожеланиями друзей машина — ради продолжения маршрута Ивану пришлось удалить надписи и наклейки.

Самым тяжелым участком пути оказался Ирак. Из-за жары и переутомления путешественник потерял сознание, однако серьезных поломок автомобиль так и не получил.

«Эта машина непредсказуемая. Каждый новый звук заставлял переживать, что она может сломаться», — признался он.

Финальной точкой маршрута стал Дубай. Одним из самых ярких моментов Иван назвал встречу рассвета у Бурдж-Халифы, где он несколько часов любовался видом на небоскреб и делился впечатлениями с родными.

Сейчас путешественник продолжает отдых в ОАЭ и уже задумывается о новых автомобильных приключениях.

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