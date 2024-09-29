Британские моряки съели своего офицера в Арктике

Участники печально известной британской арктической экспедиции Франклина 1845 года, вероятно, были вынуждены прибегнуть к каннибализму для выживания в экстремальных условиях. Об этом сообщила газета Daily Mail .

По данным антрополога Дугласа Стентона из Университета Ватерлоо и его команды, одна из нижних челюстей со следами порезов, найденная на месте экспедиции, принадлежит первому британскому офицеру Джеймсу Фицджеймсу. Это может свидетельствовать о том, что его съели товарищи по экспедиции.

«Должно быть, они испытали невероятный уровень отчаяния. Но, к сожалению, столь радикальные меры лишь продлили страдания тех людей», — заметил Стентон.

Кроме того, в волосах погибших выявили высокий уровень свинца, что могло негативно повлиять на их иммунитет и когнитивные способности, сказавшись на управлении экспедицией.

Экспедиция Джона Франклина ставила целью найти Северо-Западный проход — морской путь между Тихим и Атлантическим океанами через Арктику. Однако два судна — HMS Terror и HMS Erebus — застряли во льдах, и все 129 членов экипажа, включая офицеров, погибли от болезней и холода при попытке пересечь остров Кинг-Уильям пешком.

Ранее китайские ученые нашли самый древний кисломолочный продукт. Исследователи изучили Таримские мумии, и выяснили, что их тела были покрыты кефирным сыром.