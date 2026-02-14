Британка уменьшила грудь, но она выросла снова

Англичанка Халли Галлетта рассказала, что после операции по уменьшению и подтяжке груди результат быстро исчез, и грудь снова увеличилась. Об этом написала газета The Sun .

Женщину не устраивал размер груди и в апреле 2025 года она решилась на платную операцию по уменьшению и подтяжке молочных желез. В первые недели после вмешательства она заметила, что изменения оказались слабее, чем она ожидала. Примерно через полтора месяца, по словам пациентки, грудь практически вернулась к прежнему объему.

«Я посмотрела вниз и подумала, что грудь снова появилась», — рассказала Галлетта.

После первой процедуры хирург сообщил ей, что удалил около 200 граммов ткани из каждой груди. При этом женщина заявила, что почти не увидела разницы на фотографиях до и после.

Теперь она планирует повторную операцию, ее назначили на март 2026 года. Журналисты уточнили, что Галлетта не подходит под критерии бесплатной процедуры, поэтому ей снова предстоит оплатить лечение самостоятельно. При этом женщина допустила, что и после второго вмешательства грудь может увеличиться снова, но третью операцию она делать не планирует.

Врачи, на которых сослалось издание, напомнили, что итоговый результат пластических операций нередко формируется несколько месяцев. Кроме того, на объем груди могут влиять гормональные изменения, колебания веса и индивидуальные особенности организма.

