Британка попала в больницу с гриппом и осталась без рук и ног

В Великобритании студентка лишилась всех своих конечностей из-за септического шока, спровоцированного менингококковой инфекцией. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Зимой Лили МакГарри попала в Университетскую больницу Уэльса в Кардиффе с признаками гриппа. Спустя короткое время состояние девушки резко ухудшилось. Врачи поставили ей диагноз менингит, осложнившийся сепсисом.

Британку спасали в отделении интенсивной терапии более 100 дней. Из-за инфекции разрушилось кровообращение, в результате медикам пришлось ампутировать у Лили руки и ноги.

Сейчас МакГарри находится в отделении реабилитации. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, девушка смотрит на мир с оптимизмом. Она постоянно подбадривает родных своими шутками.

Другая жительница Великобритании из-за возрастных изменений испытывала сильные боли в ногах. Врачам пришлось ампутировать ей обе конечности.