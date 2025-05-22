Британка попала в больницу с гриппом и осталась без рук и ног
Sky News: британке ампутировали ноги и руки из-за менингококковой инфекции
В Великобритании студентка лишилась всех своих конечностей из-за септического шока, спровоцированного менингококковой инфекцией. Об этом сообщил телеканал Sky News.
Зимой Лили МакГарри попала в Университетскую больницу Уэльса в Кардиффе с признаками гриппа. Спустя короткое время состояние девушки резко ухудшилось. Врачи поставили ей диагноз менингит, осложнившийся сепсисом.
Британку спасали в отделении интенсивной терапии более 100 дней. Из-за инфекции разрушилось кровообращение, в результате медикам пришлось ампутировать у Лили руки и ноги.
Сейчас МакГарри находится в отделении реабилитации. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, девушка смотрит на мир с оптимизмом. Она постоянно подбадривает родных своими шутками.
Другая жительница Великобритании из-за возрастных изменений испытывала сильные боли в ногах. Врачам пришлось ампутировать ей обе конечности.