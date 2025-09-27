Бразильянка наловила рыбу вагиной и накормила участников реалити в Африке

В интернете завирусился эпизод реалити-шоу «Голые и напуганные: Племя», в котором бразильянка Марина Фукусима рыбачила с помощью собственной вагины. Об этом сообщил Metropolis .

Съемки нового сезона проходили в африканской саванне. Купаясь в реке, Фукусима заметила, что мелкие рыбешки заплывают между ног, и решила извлечь из этого пользу.

«Не знаю, что происходит, но рыбы всегда хотят забраться на мои интимные места», — сказала девушка.

Она села на берегу, широко расставив ноги, дождалась, когда добыча подплывет, и просеяла воду решетом. Таким необычным способом бразильянке удалось поймать несколько мелких рыбешек и накормить членов своей команды.

