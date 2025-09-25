Британская порномодель пообещала показать секс-трюк с участием самолета

Звезда фильмов для взрослых Лили Филлипс призналась, что планирует заняться сексом с мужчиной во время прыжка с парашютом. Об этом она рассказала Daily Star .

Британская порномодель прославилась тем, что переспала со 101 мужчиной за один день осенью 2024 года, а летом 2025-го — устроила секс-марафон с 1113 мужчинами за 12 часов.

Филлипс пояснила, что хотела была создать контент, который до сих пор еще никто не видел. Нечто более креативное, чем просто переспать с определенным количеством парней за день.

«То, чего раньше никто не видел, — вот что меня по-настоящему заводит и когда я чувствую себя наиболее продуктивной. <…> например, прыгнула с парашютом и при этом занялась оральным сексом или чем-то в этом роде», — объяснила свою задумку Филлипс.

Когда именно она планирует совершить необычный трюк, порномодель не уточнила.

