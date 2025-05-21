Бразилец чуть не остался без пениса из-за уколов красоты

В Бразилии мужчина филерами увеличил пенис, но из-за осложнений едва не стал евнухом. Врачи вовремя спасли его детородный орган курсом антикоагулянтов, сообщил сайт Folha .

Обратиться к дерматологу 35-летнему бразильцу посоветовал друг, который сам уже прошел процедуру увеличения пениса. За две тысячи долларов врач сделал три инъекции гиалуроновой кислоты.

Сначала детородный орган действительно увеличился в объеме, но потом начались осложнения. Появились боль, отек и покраснение. Мужчина попал в больницу, когда кончик пениса посинел, что говорило о нарушении кровоснабжения. Уролог диагностировал ишемию полового члена, которая могла привести к ампутации. Помог двухмесячный курс антикоагулянтов и сосудорасширяющих препаратов.

Похожий случай произошел в США. К врачу после инъекций силиконом обратился 60-летний мужчина. Боль была настолько сильной, что он не мог нормально спать.