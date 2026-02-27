Бразилец чудом спасся от злых собак с помощью смартфона

Oddity Central: телефон взорвался в кармане бразильца во время нападения собак

Мобильный телефон спас бразильца от разъяренных собак. Прокушенный аккумулятор взорвался у него в кармане и распугал животных. Их хозяева оплатили лечение ноги, сообщил Oddity Central .

Автомеханик по имени Рейнальдо из города Каскавел в штате Парана шел на работу, когда на него напали две большие собаки. Одна вцепилась в горло.

«Я ударил ее, но потом она попыталась укусить меня за ногу, однако задела только телефон в моем кармане, и батарея взорвалась. <…> Этому телефону было всего 20 дней, но он спас мне жизнь», — рассказал он.

Взрыв от батареи продырявил шорты в двух местах и оставил ожоги на ноге, в остальном мужчина легко отделался. Собаки испугались и сбежали, а Рейнальдо вызвал полицию.

Псы оказались домашними. Хозяева уговорили пострадавшего не подавать в суд, оплатили лечение ноги и ремонт смартфона.

