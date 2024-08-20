Более 50 человек пострадали от сексуально озабоченного дельфина в Японии

NYT: в Японии от действий агрессивного дельфина пострадали более 50 купальщиков

Фото: Unsplash

Дельфина-одиночку заподозрили в нападении на купальщиков. От его действий пострадали более 50 человек, сообщила газета The New York Times.

Первое нападение зафиксировали в заливе Вакаса в 2022 году. Всего с тех пор пострадало около 50 человек. У некоторых после встречи с дельфином остались укусы, сломанные конечности, ребра и другие травмы.

Ученые предполагают, что все случаи нападения — это действия одного дельфина-одиночки, самца индийской афалины. Его действия напоминали брачные игры. Возможная причина такого поведения — одиночество и сексуальная неудовлетворенность млекопитающего. Также дельфин может быть агрессивным и нападать при попытке до него дотронуться.

Ранее вспышку вирусной инфекции выявили у дельфинов-азовок в Крыму. В тяжелом состоянии животные выбросились на берег. Исследования показали, что у азовок сильно увеличена печень, а также выявили гастриты с кровотечением в желудке.

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